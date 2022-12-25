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Оккупанты теряют тысячи солдат на Бахмуте, однако не оставляют цели выйти на границы Луганщины и Донбасса – Гайдай

Оккупанты теряют тысячи солдат на Бахмуте, однако не оставляют цели выйти на границы Луганщины и Донбасса – Гайдай

Киев • УНН

 • 418297 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. На Бахмутском направлении российские оккупанты теряют тысячи своих солдат, однако все еще не оставляют цели выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“Что касается Бахмута – то это уже больше даже не просто в стратегическом плане – это уже более символизм, очень любимый кремлевским режимом. Они же либо на даты ориентируются, либо хотят назвать какой-нибудь населенный пункт огромной победой. Плюс еще “кадыровцы” и “вагнеровцы” хотят показать и доказать “бункерному деду”, что они на что-то способны. Но пока они просто там теряют тысячи своих солдат”, – отмечает Гайдай.

Детали

Глава ОВА подчеркивает, что, несмотря на огромные потери, планы оккупационной армии все еще остаются четкими: они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей. В частности, им необходима хоть какая-то победа для того, чтобы по российскому телевидению показали успехи российской армии вместо утраченных городов и территорий.

Гайдай также подчеркнул, что у оккупантов из сильных подразделений, участвовавших в боевых действиях, остались только десантники, переброшенные из-под Херсона. Они уже воюют на Луганщине и Донетчине.

“Что касается мобилизованных: их действительно огромное количество. Это действительно сотни тысяч. И какими бы они ни были подготовлеными или наоборот – это все равно огромное количество народа, которое круглосуточно идет в наступление и стреляет в сторону наших защитников. Их разделили, и сейчас заканчивается двухмесячная подготовка определенных подразделений свежемобилизованных, и их в течение января, бросят все равно в наступление так же по разным направлениям. Ничего это в целом не даст россии. Единственное, что наше продвижение сил обороны вперед будет не таким стремительным, как бы нам всем хотелось. Это будет тяжело, и каждый метр будет действительно даваться очень тяжело. Но уже кардинально изменить ситуацию на поле боя они не смогут”, – отмечает Гайдай.

Он также добавил, что мобилизация у россиян не прекращалась ни дня. Оккупанты принудительно заставляют мужчин вступать в ряды российской армии, однако не снабжают их снаряжением и бросают как пушечное мясо.

“Опять же они создают искусственные условия, для того, чтобы мобилизовывать людей. Каким образом: демонтируют оборудование с крупных предприятий, таких как “Азот”. И, конечно, огромное количество мужчин остается без работы. И их просто мобилизуют и бросают на фронт. И, кстати, их не очень готовят. Их не отправляют за Урал или на профессиональные курсы. Там подготовка 2-3 недели, а то и меньше. Снаряжение совершенно никакое. И это просто используется реально, как пушечное мясо для тех подразделений, которые уже идут позади. То есть, мобилизация продолжается, и она не закончится, пока они не заберут последнего мужчину”, – констатировал Гайдай.

Дополнение

Из-за значительных потерь российских войск, оккупационная власть продолжает перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали.

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