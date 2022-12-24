Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські окупанти нанесли 87 ударів по прикордонню Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, 6 прильотів.
Середино-Будська громада: 2 ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.
Новослобідська громада: росіяни ударили з артилерії, 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Російські військові нанесли 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах.