Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

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Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні. А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.

Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів.

“Крім того — 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території. Від вибухів снарядів постраждав сільський фап: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах”, — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера.