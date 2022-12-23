Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Російські військові нанесли 45 ударів по Краснопільській та Есманьській громадах. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Краснопільська громада: 7 ворожих мін розірвалися на прикордонні. А згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера.
Есманьська громада: по прикордонним селам противник вів артилерійський вогонь. Було 20 прильотів.
“Крім того — 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї було в бік нашої території. Від вибухів снарядів постраждав сільський фап: там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах”, — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера.