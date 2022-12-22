Ворог на Сумщині скинув вибухівку з квадрокоптера
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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«Після опівночі ворог скинув вибухівку з квадрокоптера на прикордонні Краснопільської громади. Решта ночі була без обстрілів», - повідомив Живицький.
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Вночі з 21 на 22 грудня ворог понад 60 разів обстрілював територію Херсонщини.