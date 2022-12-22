Враг в Сумской области сбросил взрывчатку с квадрокоптера
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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«После полуночи враг сбросил взрывчатку с квадрокоптера на пограничные Краснопольские общины. Остальные ночи были без обстрелов», - сообщил Живицкий.
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Ночью с 21 на 22 декабря враг более 60 раз обстреливал территорию Херсонщины.