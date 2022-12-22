Враг в Сумской области сбросил взрывчатку с квадрокоптера

Детали

«После полуночи враг сбросил взрывчатку с квадрокоптера на пограничные Краснопольские общины. Остальные ночи были без обстрелов», - сообщил Живицкий.

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Ночью с 21 на 22 декабря враг более 60 раз обстреливал территорию Херсонщины.