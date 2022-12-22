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За добу окупанти обстріляли Херсонщину 60 разів: є загиблий та поранені

За добу окупанти обстріляли Херсонщину 60 разів: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 463528 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Минулої доби російські окупанти 60 разів обстріляли Херсонщину - 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

"російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні. 

Також, за його словами, росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки. 

Доповнення

Внаслідок артилерійського обстрілу 21 грудня у селі Станіслав на Херсонщині пошкоджено електромережі, газопроводи, а також зруйнувані житлові будинки.

Українські Національні Новини

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