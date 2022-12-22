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За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 60 раз: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 463528 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении. 

Детали

Также, по его словам, россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома. 

Дополнение

В результате артиллерийского обстрела 21 декабря в селе Станислав Херсонской области повреждены электросети, газопроводы, а также разрушены жилые дома.

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