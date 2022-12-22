За сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 60 раз: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки 1 человек погиб, 6 жителей получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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Также, по его словам, россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.
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В результате артиллерийского обстрела 21 декабря в селе Станислав Херсонской области повреждены электросети, газопроводы, а также разрушены жилые дома.