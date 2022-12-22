Росіяни обстріляли село на Херсонщині: в ОП показали фото наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Внаслідок артилерійського обстрілу у селі Станіслав на Херсонщині пошкоджено електромережі, газопроводи, а також зруйнувані житлові будинки. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Через удар російської артилерії у Станіславі пошкоджено електромережі та газопроводи. Поранено чоловіка, йому надається медична допомога", - написав він у Телеграм.
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Також, за його словами, пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців.
"Тут вже почали ремонтні роботи, люди отримали матеріали, щоб максимально швидко прибрати наслідки пошкоджень", - додав Тимошенко.
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21 грудня російська армія кілька разів обстріляла село Станіслав на Херсонщині, є поранений.