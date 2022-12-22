Россияне обстреляли село в Херсонской области: в ОП показали фото последствий

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"Из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Ранен мужчина, ему оказывают медицинскую помощь", - написал он в Телеграм.

Детали

Также, по его словам, повреждены 10 домов местных жителей.

"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", - добавил Тимошенко.

Дополнение

21 декабря российская армия несколько раз обстреляла село Станислав.