Россияне обстреляли село в Херсонской области: в ОП показали фото последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В результате артиллерийского обстрела в селе Станислав в Херсонской области повреждены электросети, газопроводы, а также разрушены жилые дома. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Ранен мужчина, ему оказывают медицинскую помощь", - написал он в Телеграм.
Детали
Также, по его словам, повреждены 10 домов местных жителей.
"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", - добавил Тимошенко.
Дополнение
21 декабря российская армия несколько раз обстреляла село Станислав.