Рашисти декілька разів обстріляли Херсонщину, поранено 74-річного чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні російська армія кілька разів обстріляла село Станіслав на Херсонщині, є поранений. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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"Сьогодні російська армія кілька разів обстріляла село Станіслав на Херсонщині. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення дістав 74-річний чоловік", - написав голова ОВА у Telegram.
За його словами, через ворожі атаки довелося евакуювати людей з Пункту видачі гуманітарної допомоги та Пункту незламності.
Нагадаємо
Минулої доби російські окупанти 71 разів обстріляли Херсонщину - 6 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.