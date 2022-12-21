Херсонщину за добу окупанти обстріляли понад 70 разів: є загиблий та 6 поранених

Цитата

"російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав він у Телеграм.

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За його словами, ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

Доповнення

Херсонську область за 19 грудня російські війська обстріляли 42 рази, були жертви серед місцевого населення.

19 грудня російські окупанти вкотре вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.