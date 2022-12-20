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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Херсонщина: росіяни за добу вбили двох людей, трьох - поранили

Херсонщина: росіяни за добу вбили двох людей, трьох - поранили

Київ • УНН

 • 253448 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Херсонську область за минулу доби російські війська обстріляли 42 рази, є жертви, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. (...) На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, окупанти 19 грудня вели обстріли з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару.

Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки, зазначив голова ОВА.

Доповнення

19 грудня російські окупанти вкотре вдарили по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Українські Національні Новини

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