Херсонская область: россияне за сутки убили двух человек, троих - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 42 раза, есть жертвы, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. (...) К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 2 человека, 3 человека получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, оккупанты 19 декабря вели обстрелы из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также по области нанесен ракетный удар.
Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома, отметил глава ОВА.
Дополнение
19 декабря российские оккупанты в очередной раз ударили по зданию Херсонской областной военной администрации.