Херсонскую область за сутки оккупанты обстреляли более 70 раз: есть погибший и 6 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область - 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. К сожалению, имеем жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения разной степени тяжести", - написал он в Телеграм.
Детали
По его словам, враг снова обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.
Дополнение
Херсонскую область за 19 декабря российские войска обстреляли 42 раза, есть жертвы среди местного населения.
19 декабря российские оккупанты в очередной раз ударили по зданию Херсонской областной военной администрации.