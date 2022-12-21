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Рашисты несколько раз обстреляли Херсонщину, ранен 74-летний мужчина

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав на Херсонщине, есть раненный. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

Цитата

"Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав в Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина", - написал председатель ОВА в Telegram.

По его словам, из-за вражеских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.

Напомним

Прошедшие сутки русские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину – 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

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