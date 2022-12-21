Рашисты несколько раз обстреляли Херсонщину, ранен 74-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав на Херсонщине, есть раненный. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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"Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав в Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина", - написал председатель ОВА в Telegram.
По его словам, из-за вражеских атак пришлось эвакуировать людей из Пункта выдачи гуманитарной помощи и Пункта несокрушимости.
Напомним
Прошедшие сутки русские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину – 6 гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.