Оккупанты обстреляли две общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российские военные нанесли 45 ударов по Краснопольской и Эсманьской общинам. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Краснопольская община: 7 вражеских мин разорвались на пограничные. А позже россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
Эсманьская община: по пограничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов.
“Кроме того — 12 пулеметных и 5 очередей из стрелкового оружия было в сторону нашей территории. От взрывов снарядов пострадал деревенский фап: там вылетели все стекла, повреждена крыша”, — отметил председатель ОВА.
Напомним
В Сумской области враг атаковал одну из общин, сбросив взрывчатку с квадрокоптера.