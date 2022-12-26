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Войска рф обстреляли из минометов и артиллерии громаду в Сумской области - ОВА

Киев • УНН

 • 285318 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российские войска вчера вечером, 25 декабря, с применением минометов и артиллерии обстреляли по меньшей мере одну громаду в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

«После 22 часов вечера, 25 декабря, российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую громаду. В общей сложности было 9 прилетов», - говорится в сообщении Живицкого в Телеграм.

Глава региона отметил, что ночь прошла без обстрелов.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле в Зноб-Новгородской громады Сумской области 25 декабря. 

Российские оккупанты 24 декабря нанесли 87 ударов по пограничной Сумской области. Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов, было 6 прилетов.

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