Войска рф обстреляли из минометов и артиллерии громаду в Сумской области - ОВА

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«После 22 часов вечера, 25 декабря, российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую громаду. В общей сложности было 9 прилетов», - говорится в сообщении Живицкого в Телеграм.

Глава региона отметил, что ночь прошла без обстрелов.

Дополнение

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстреле в Зноб-Новгородской громады Сумской области 25 декабря.

Российские оккупанты 24 декабря нанесли 87 ударов по пограничной Сумской области. Белопольскую громаду россияне обстреляли из минометов, было 6 прилетов.