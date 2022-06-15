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Війна в Україні перебуває на критичній стадії, що може визначити довгостроковий результат - CNN

Війна в Україні перебуває на критичній стадії, що може визначити довгостроковий результат - CNN

Київ • УНН

 • 791571 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Війна в Україні перебуває на критичній стадії, яка може визначити довгостроковий результат конфлікту, вважають західні представники розвідки, пише УНН посилаючись на CNN.

Цитата

“Я думаю, що ось-ось буде досягнута точка, коли одна чи інша сторона матиме успіх. Або росіяни дійдуть до Слов’янська та Краматорська, або українці їх тут зупинять. І якщо українці зможуть утримати лінію перед обличчям такої кількості сил, це матиме значення”, — сказав високопоставлений чиновник НАТО.

Деталі

Західні чиновники уважно стежать за трьома можливими сценаріями, які, на їхню думку, можуть розвинутися, пише CNN. Згідно з одним з них, росія могла б продовжувати збільшувати успіхи у двох ключових містах на сході України. За іншим, зазначають чиновники, на лініях фронту може утворитися безвихідне становище, яке затягнеться на місяці чи роки, що призведе до величезних втрат з обох сторін і кризи, яка повільно розвиватиметься та виточуватиме світову економіку.

Тоді третій сценарій, який експерти вважають найменш вірогідним, передбачає те, що росія може переоцінити свої військові цілі, оголосити про свою начебто “перемогу”, і спробувати наблизитися до бойових дій. Американські чиновники зауважують, що якщо росії вдасться закріпити деякі зі своїх здобутків на сході, російський диктатор володимир путін зрештою зможе використати цю територію як плацдарм для подальшого просування в Україну.

Крім того, за словами чиновника НАТО, стратегічні цілі путіна щодо України не змінилися.

“путін все ще вірить, що в кінцевому підсумку він досягне успіху і буде або фізично контролювати, або отримає певну форму політичного контролю над Україною або в значній частині, або в ідеалі повністю”, — сказав він.

Водночас серед західних урядів, зокрема і США, поширюється занепокоєння щодо того, що надання Україні зброї виснажує національні запаси, критично важливі для оборони. Оскільки витрати починають впливати на звичайних громадян у США та Європі, а увага ЗМІ відходить від повсякденних бойових дій, деякі чиновники побоюються, що підтримка Заходу України може зменшитися, інформує CNN.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що бої на Донбасі точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу.

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