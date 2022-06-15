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Война в Украине находится на критической стадии, что может определить долгосрочный результат - CNN

Киев • УНН

 • 791568 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Война в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный результат конфликта, считают западные представители разведки, пишет УНН, ссылаясь на CNN.

Цитата

“Я думаю, что вот-вот будет достигнута точка, когда одна или иная сторона будет иметь успех. Или россияне дойдут до Словянска и Краматорска, или украинцы их здесь остановят. И если украинцы смогут удержать линию перед лицом такого количества сил, это будет иметь значение”, — сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Детали

Западные чиновники внимательно следят за тремя возможными сценариями, которые, по их мнению, могут развиться, пишет CNN. Согласно одному из них, россия могла бы продолжать увеличивать успехи в двух ключевых городах на востоке Украины. По другому, отмечают чиновники, на линиях фронта может образоваться безвыходное положение, которое затянется на месяцы или годы, что приведет к огромным потерям с обеих сторон и медленно развивающемуся кризису, который будет вытачивать мировую экономику.

Тогда третий сценарий, который эксперты считают наименее вероятным, предполагает то, что россия может переоценить свои военные цели, объявить о своей якобы “победе”, и попытаться приблизиться к боевым действиям. Американские чиновники отмечают, что если россии удастся закрепить некоторые из своих достижений на востоке, российский диктатор владимир путин в конце концов сможет использовать эту территорию как плацдарм для дальнейшего продвижения в Украину.

Кроме того, по словам чиновника НАТО, стратегические цели путина в отношении Украины не изменились.

“путин все еще верит, что в конечном итоге он добьется успеха и будет либо физически контролировать, либо получит определенную форму политического контроля над Украиной либо в значительной части, либо в идеале полностью”, — сказал он.

В то же время среди западных правительств, в том числе США, распространяется беспокойство относительно того, что предоставление Украине оружия истощает национальные запасы, которые критически важны для обороны. Поскольку расходы начинают влиять на обычных граждан в США и Европе, а внимание СМИ отходит от повседневных боевых действий, некоторые чиновники опасаются, что поддержка Запада может уменьшиться, информирует CNN.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бои на Донбассе точно войдут в военную историю как одно из самых жестоких битв в Европе и за Европу.

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