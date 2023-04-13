Війна в Україні наближається до затяжного конфлікту - злиті розвіддані США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Війна в Україні наближається до затяжного конфлікту, що може тривати й після 2023 року, про це повідомляє Reuters з посиланням на злиті в Інтернет таємні документи Міноборони США, передає УНН.
Деталі
Повномасштабна війна в Україні наближається до затяжного конфлікту, що може тривати і після 2023 року, про це повідомило видання Reuters після ознайомлення зі "злитими" в Інтернет таємними документами Міноборони США.
В одній з оцінок від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас йдеться, що, ймовірно, війна зайде в глухий кут протягом 2023 року (росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України).
"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви - захопити весь регіон у 2023 році", - йдеться в оцінці.
"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи та зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", - зазначається у документі.
Доповнення
У соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні. Також в них йдеться про Китай та Близький Схід.