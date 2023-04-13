Война в Украине приближается к затяжному конфликту - слитые разведданные США

Детали

Полномасштабная война в Украине приближается к затяжному конфликту, который может продолжаться и после 2023 года, об этом сообщило издание Reuters после ознакомления со "слитыми" в Интернет тайными документами Минобороны США.

В одной из оценок от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс говорится, что, вероятно, война зайдет в тупик в течение 2023 года (россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины).

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы - захватить весь регион в 2023 году", - говорится в оценке.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который, при отсутствии непредсказуемого восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", - отмечается в документе.

Дополнение

В социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине. Также в них говорится о Китае и Ближнем Востоке.