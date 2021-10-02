Виверження вулкану на острові Ла-Пальма: погіршилася якість повітря, жителі ізолюються

Деталі

Ізоляція торкнеться близько трьох з половиною тисяч чоловік. Зазначають, що лава не потекла по основному шляху, вже зайнятому вулканічними викидами, і тепер загрожує новими руйнуваннями. Через виверження вулкана поверхня острова Пальма збільшилася приблизно на 338 гектарів.

Жителі муніципалітету Лос-Льянос-де-Аріадна кожен день очищають свої будинки і підприємства від вулканічного попелу. Його складають в спеціальні контейнери, оскільки в подальшому попіл можна використовувати як добриво.

Доповнення

Виверження вулкана Кумбре-Велья почалося 19 вересня. За цей час потоки лави зруйнували понад 1000 будинків і майже 30 кілометрів доріг. З міркувань безпеки було евакуйовано понад 6000 осіб. Територія острова Пальма оголошена зоною лиха. Збиток, нанесений стихії ще належить оцінити. Раніше повідомлялося, що він перевищить 400 мільйонів євро.

Нагадаємо

На Гавайських островах почалося виверження одного з найактивніших вулканів у світі — Кілауеа.