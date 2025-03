Виверження вулкану на іспанському острові Ла-Пальма: відкрилась ще одна тріщина, люди побоюються нових руйнувань

Деталі

Потоки розпеченої лави несуться з нової тріщини, яка утворилася пізно ввечері в четвер приблизно в 400 метрах на північ від місця первинного виверження.

З моменту початку виверження вулкану, 19 вересня, відкрилося кілька нових жерл, але Канарський інститут вулканології описав останнє відкриття як новий "осередок виверження".

"Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин", - сказав глава ради Ла-Пальми Маріано Ернандес Сапата.

Він повідомив, що за ніч лава залила ще кілька будинків.

Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані з моменту початку виверження і ще не повернулися додому. Було зруйновано понад 800 будинків, включаючи церкви і школи.

За словами регіонального лідера Анхеля Віктора Торреса, вулкан викинув 80 мільйонів кубометрів розплавленої породи, що вдвічі більше, ніж під час останнього великого виверження Ла-Пальми 50 років тому.

Жителі Лос-Льянос-де-Арідане, одного з найбільш постраждалих міст, стали носити парасольки і захисні окуляри в якості запобіжного заходу проти вулканічного пилу, що покриває вулиці і літає в повітрі.

