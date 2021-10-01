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Виверження вулкану на іспанському острові Ла-Пальма: відкрилась ще одна тріщина, люди побоюються нових руйнувань

Виверження вулкану на іспанському острові Ла-Пальма: відкрилась ще одна тріщина, люди побоюються нових руйнувань

Київ • УНН

 • 28640 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У п'ятницю відкрилася нова тріщини в вулкані Кумбре-Велья на острові Ла-Пальма в Іспанії звідки потекла лава, прокладаючи новий шлях, відмінний від попередніх, що викликає побоювання нових руйнувань у місцевого населення. Про це пише УНН з посиланням на Інститут вулканології Канарських островів у Twitter.

Деталі

Потоки розпеченої лави несуться з нової тріщини, яка утворилася пізно ввечері в четвер приблизно в 400 метрах на північ від місця первинного виверження.

З моменту початку виверження вулкану, 19 вересня, відкрилося кілька нових жерл, але Канарський інститут вулканології описав останнє відкриття як новий "осередок виверження".

"Є побоювання з приводу шляху цього нового потоку до моря, хоча очікується, що він з'єднається з попереднім протягом наступних кількох годин", - сказав глава ради Ла-Пальми Маріано Ернандес Сапата.

Він повідомив, що за ніч лава залила ще кілька будинків.

Близько 6 тисяч осіб були евакуйовані з моменту початку виверження і ще не повернулися додому. Було зруйновано понад 800 будинків, включаючи церкви і школи.

За словами регіонального лідера Анхеля Віктора Торреса, вулкан викинув 80 мільйонів кубометрів розплавленої породи, що вдвічі більше, ніж під час останнього великого виверження Ла-Пальми 50 років тому.

Жителі Лос-Льянос-де-Арідане, одного з найбільш постраждалих міст, стали носити парасольки і захисні окуляри в якості запобіжного заходу проти вулканічного пилу, що покриває вулиці і літає в повітрі.

Vídeo de dron del nuevo foco emisor y la colada de lava obtenidas por nuestros colegas de @ES_UCL, @UOBFlightLab, @unipa_it / Drone video of the new emitter focus and the lava flow obtained by our colleagues from @ES_UCL, @UOBFlightLab, @unipa_it pic.twitter.com/zOb9vlR9sw

— INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

Vídeo a las 10.00 h (hora canaria) tomado por nuestros compañeros en el campo. Nuevo foco de emisión y nueva colada de lava / Video at 10:00 am (Canarian time) taken by our colleagues in the field. New focus of emission and new lava flow #erupcionlapalma #lapalmaeruption #lapalma pic.twitter.com/N5I9nOW1VA

— INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

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