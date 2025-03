Извержение вулкана на испанском острове Ла-Пальма: открылась еще одна трещина, люди опасаются новых разрушений

Детали

Потоки раскаленной лавы несутся с новой образовавшейся поздно вечером в четверг трещины, примерно в 400 метрах к северу от места первичного извержения.

С момента начала извержения вулкана, 19 сентября, открылось несколько новых жерл, но Канарский институт вулканологии описал последнее открытие как новый "центр извержения".

"Есть опасения по поводу пути этого нового потока к морю, хотя ожидается, что он соединится с предыдущим в течении следующих нескольких часов", - сказал глава совета Ла-Пальмы Мариано Эрнандес Сапата.

Он сообщил, что за ночь лава залила еще несколько домов.

Около 6 тысяч человек были эвакуированы с момента начала извержения и еще не вернулись домой. Было разрушено более 800 домов, включая церкви и школы.

По словам регионального лидера Анхеля Виктора Торреса, вулкан выбросил 80 миллионов кубометров расплавленной породы, что вдвое больше, чем во время последнего крупного извержения Ла-Пальмы 50 лет назад.

Жители Лос-Льянос-де-Аридане, одного из наиболее пострадавших городов, стали носить зонтики и защитные очки в качестве меры пресечения против вулканической пыли, покрывающей улицы и летаеющей в воздухе.

Vídeo de dron del nuevo foco emisor y la colada de lava obtenidas por nuestros colegas de @ES_UCL , @UOBFlightLab , @unipa_it / Drone video of the new emitter focus and the lava flow obtained by our colleagues from @ES_UCL , @UOBFlightLab , @unipa_it pic.twitter.com/zOb9vlR9sw

- INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

Vídeo a las 10.00 h (hora canaria) tomado por nuestros compañeros en el campo. Nuevo foco de emisión y nueva colada de lava / Video at 10:00 am (Canarian time) taken by our colleagues in the field. New focus of emission and new lava flow #erupcionlapalma #lapalmaeruption #lapalma pic.twitter.com/N5I9nOW1VA

- INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021