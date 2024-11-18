Министр обороны Британии проведет срочные переговоры с США и Украиной
Киев • УНН
Джон Хили анонсировал трехсторонние переговоры по военной поддержке Украины. Министр отказался комментировать вопрос о дальнобойных ракетах, подчеркивая безопасность военных операций.
Министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал, что сегодня вечером он проведет переговоры с министрами обороны США и Украины. Об этом сообщает SkyNews, передает УНН.
Детали
Обсуждение будет посвящено продолжению военной поддержки Украины в условиях российской агрессии, но Джон Хили отказался комментировать вопрос о возможности предоставления разрешения США на использование ракет большой дальности для ударов по террористической стране. Британский министр подчеркнул, что публичные заявления по этой теме могут создать дополнительные риски для безопасности военных операций.
Хили отметил, что Великобритания намерена и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора, предоставляя необходимую военную помощь столько, сколько это потребуется. При этом, он отметил, что вопрос предоставления оружия должен быть тщательно рассмотрен с учетом всех возможных последствий.
Это заявление прозвучало на фоне недавних комментариев других политиков Великобритании, в частности лидера Лейбористской партии Кейра Стармера, который на саммите G20 в Бразилии отказался комментировать возможность использования британских ракет Storm Shadow для атак на территории РФ. Стармер подчеркнул, что публичные заявления о таких операциях только ослабят позиции западных союзников и могут быть использованы рф в свою пользу.
Премьер Великобритании заявил, что не будет разговаривать с путиным и пообещал поддерживать Украину18 нояб. 2024, 15:27 • 17063 просмотра