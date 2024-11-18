Премьер Великобритании заявил, что не будет разговаривать с путиным и пообещал поддерживать Украину
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что не планирует общаться с путиным, в отличие от Шольца. Он подчеркнул необходимость удвоить поддержку Украины накануне 1000-го дня войны.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в воскресенье, что не планирует разговаривать с президентом россии путиным, поскольку на саммите G20 на этой неделе он пообещал поддержать Украину как главный приоритет Великобритании. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
Общаясь с журналистами по дороге на встречу в Бразилии, Стармер заявил, что не будет разговаривать с путиным по примеру канцлера Германии Олафа Шольца.
Стармер заявил, что союзникам сейчас необходимо удвоить усилия, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Во вторник мы приближаемся к 1000-му дню этого конфликта. Это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней огромного влияния и жертв в отношении украинского народа, и недавно мы увидели добавление северокорейских войск, которые работают с россиянами, что имеет серьезные последствия
Добавим
Телефонный разговор путина и Шольца стал первым публично объявленным разговором Путина с главой крупного западного государства за почти два года.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал факт этого разговора и заявил, что он только сделает россию менее изолированной.
Разговоры дают путину надежду на ослабление международной изоляции: в МИД отреагировали на разговор Шольца с российским диктатором15 нояб. 2024, 18:24 • 33569 просмотров