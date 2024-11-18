Премьер Великобритании заявил, что не будет разговаривать с путиным и пообещал поддерживать Украину

ukenru
Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
15:43 • 6858 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
15:22 • 17606 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
12:48 • 101932 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
10:16 • 128812 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 148496 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 152852 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 168461 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 174855 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 291589 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 186469 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

 • 174357 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 173419 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 199661 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 129658 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 107890 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

15:10 • 17952 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 199661 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 291589 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 210054 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 215334 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

13:47 • 47840 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

12:02 • 107890 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

10:59 • 129658 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 173419 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

 • 174357 просмотра
Актуальное
Премьер Великобритании заявил, что не будет разговаривать с путиным и пообещал поддерживать Украину

Премьер Великобритании заявил, что не будет разговаривать с путиным и пообещал поддерживать Украину

Киев  •  УНН

 • 6042 просмотра

Read in English

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что не планирует общаться с путиным, в отличие от Шольца. Он подчеркнул необходимость удвоить поддержку Украины накануне 1000-го дня войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в воскресенье, что не планирует разговаривать с президентом россии путиным, поскольку на саммите G20 на этой неделе он пообещал поддержать Украину как главный приоритет Великобритании. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Общаясь с журналистами по дороге на встречу в Бразилии, Стармер заявил, что не будет разговаривать с путиным по примеру канцлера Германии Олафа Шольца.

Стармер заявил, что союзникам сейчас необходимо удвоить усилия, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Во вторник мы приближаемся к 1000-му дню этого конфликта. Это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней огромного влияния и жертв в отношении украинского народа, и недавно мы увидели добавление северокорейских войск, которые работают с россиянами, что имеет серьезные последствия

- сказал Стармер.

Добавим

Телефонный разговор путина и Шольца стал первым публично объявленным разговором Путина с главой крупного западного государства за почти два года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал факт этого разговора и заявил, что он только сделает россию менее изолированной.

Разговоры дают путину надежду на ослабление международной изоляции: в МИД отреагировали на разговор Шольца с российским диктатором15 нояб. 2024, 18:24 • 33569 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
braziliyaБразилия
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина