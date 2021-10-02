Извержение вулкана на острове Ла-Пальма: ухудшилось качество воздуха, жители изолируются
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На испанском острове Пальма усиливается извержение вулкана Кумбре-Велья. Власти настоятельно рекомендует жителям нескольких районов изолироваться дома из-за ухудшения качества воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Изоляция коснется около трех с половиной тысяч человек. Отмечают, что лава не потекла по основному пути, уже занятом вулканическими выбросами, и теперь грозит новыми разрушениями. Из-за извержения вулкана поверхность острова Пальма увеличилась примерно на 338 гектаров.
Жители муниципалитета Лос-Льянос-де-Ариадна каждый день очищают свои дома и предприятия от вулканического пепла. Его составляют в специальные контейнеры, поскольку в дальнейшем пепел можно использовать как удобрение.
Дополнение
Извержение вулкана Кумбре-Велья началось 19 сентября. За это время потоки лавы разрушили более 1000 домов и около 30 километров дорог. По соображениям безопасности были эвакуированы более 6000 человек. Территория острова Пальма объявлена зоной бедствия. Ущерб, нанесенный стихии еще предстоит оценить. Ранее сообщалось, что он превысит 400 000 000 евро.
Напомним
На Гавайских островах началось извержение одного из самых активных вулканов в мире - Килауэа.