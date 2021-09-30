На Гаваях "прокинувся" вулкан Кілауеа

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У Геологічній службі США підтвердили, що у кратері Халемаумау на вершині вулкана Кілауеа розпочалося виверження.

На кадрах із вебкамери, яка знімає кратер, було видно фонтани з лави та хмари вулканічного газу. Виверження відбувається в межах Національного парку “Гавайські вулкани”, житлових будинків поряд немає.

“Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся діяльність відбувається у межах парку”, — сказав учений Геологічної служби США Кен Хон.

Повідомляють, що рівень небезпечності вулкана підвищено до “попередження”, а авіаційний код змінено на червоний.

Додамо

Кілауеа — наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі, його висота становить 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося 1959 року, під час якого фонтани лави були заввишки 600 м.

1977 року вулкан знову почав діяти.

Останнє масштабне виверження відбулося 2018 року. Було зруйновано понад 700 будинків, тисячі жителів евакуйовано.

Нагадаємо

19 вересня розпочалося виверження вулкана Кумбре-В’єха на іспанському острові Ла-Пальма.

Учора лава вулкана “зустрілася” з океаном, що спровокувало викиди шкідливих газів.