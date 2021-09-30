На Гавайях "проснулся" вулкан Килауэа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На Гавайских островах началось извержение одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
В Геологической службе США подтвердили, что в кратере Халемаумау на вершине вулкана Килауэа началось извержение.
На кадрах с вебкамеры, которая снимает кратер, были видны фонтаны с лавы и облака вулканического газа. Извержение происходит в пределах Национального парка “Гавайские вулканы”, жилых домов рядом нет.
“Мы не видим никаких признаков того, что лава движется к нижней части восточной рифтовой зоны, где живут люди. Сейчас вся деятельность происходит в пределах парка”, — сказал ученый Геологической службы США Кен Хон.
Сообщают, что уровень опасности вулкана повышен до “предупреждения”, а авиационный код изменен на красный.
Добавим
Килауэа — самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире, его высота составляет 1247 м. Масштабное его извержение произошло в 1959 году, во время которого фонтаны лавы были высотой 600 м.
В 1977 году вулкан снова начал действовать.
Последнее крупное извержение произошло в 2018 году. Было разрушено более 700 домов, тысячи жителей эвакуировали.
Напомним
19 сентября началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма.
Вчера лава вулкана “встретилась” с океаном, что спровоцировало выбросы вредных газов.