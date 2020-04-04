Віцепрезидент "Барселони" захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У першого віце-президента іспанського ФК "Барселона" Жорді Кардонер виявили позитивний результат на коронавірус, інформує УНН з посиланням на "Mundodeportivo".
57-річний Кардонер зараз знаходиться на домашньому лікуванні. Ніяких деталей про його самопочуття поки немає.
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Відзначається, що Кардонер підтримує зв'язок з радою директорів "Барселони" в форматі відеоконференції, незважаючи на захворювання.
Зауважимо, що раніше від коронавірусу помер колишній президент "Реала" Лоренсо Санс.