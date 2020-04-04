Вице-президент "Барселоны" заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. У первого вице-президента испанского ФК "Барселона" Жорди Кардонер обнаружили положительный результат на коронавирус, информирует УНН со ссылкой на "Mundodeportivo".
57-летний Кардонер сейчас находится на домашнем лечении. Никаких деталей о его самочувствии пока нет.
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Отмечается, что Кардонер поддерживает связь с советом директоров "Барселоны" в формате видеоконференции, несмотря на заболевание.
Отметим, что раньше от коронавируса скончался бывший президент "Реала" Лоренсо Санс.