Член правління "Баварії" назвав коронавірус тестом на стійкість для клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Криза, викликана пандемією коронавірусу, стала величезним викликом для ФК “Баварія”. В інтерв’ю клубному журналу “51” член правління Олівер Кан розповів про заходи, які вживаються клубом в поточній ситуації. Слова Кана наводить клубний сайт, передає УНН.
“Будь-яка криза це завжди тест на стійкість. Він показує, як клуб і всі ті, хто відносяться до клубу, справляються з такою зміною. Якщо нам вдається справлятися з такими шоковими ситуаціями, то шанс вийти з кризи більш загартованими стає вищим. Світ продовжить існувати і після коронавірусу. Через ці кризи ми змінимо своє ставлення до багатьох речей. Для футболу це може означати перехід від хронічного перегріву до простого отримання задоволення від гри”, — наголосив Кан.
Член правління розповів щодо відмову від тренерів, правління та гравців від частини заробітної платні задля власних працівників.
“Правління, наглядова рада, тренери і команда підтвердили бажання відмовитися від 20 відсотків своєї зарплати, так як сьогодні солідарність важлива більше, ніж будь-коли. Таким чином вони демонструють: мені не все одно, що відбувається з моїм роботодавцем, з іншими працівниками. Для нас, як керівників клубу, пріоритетом є підтримка наших співробітників. Багато сьогодні відчувають невпевненість. Але ми непросто так завжди говоримо про „Баварію“, як про сім’ю”, — підсумував Кан.
Відзначимо, в активі Кана 14 проведених сезонів за “Баварію” в якості футболіста — 8 чемпіонських титулів, 6 виграних Кубків країни, завойований Кубок УЄФА, Ліга чемпіонів та “золото” Євро-1996 у складі Німеччини.