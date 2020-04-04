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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57319 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66757 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80468 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79122 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 102344 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84014 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130851 просмотра

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Член правления "Баварии" назвал коронавирус тестом на устойчивость для клуба

Член правления "Баварии" назвал коронавирус тестом на устойчивость для клуба

Киев  •  УНН

 • 12017 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стала огромным вызовом для ФК "Бавария". В интервью клубному журналу "51" член правления Оливер Кан рассказал о мерах, принимаемых клубом в текущей ситуации. Слова Кана приводит клубный сайт, передает УНН.

“Любой кризис это всегда тест на устойчивость. Он показывает, как клуб и все те, кто относятся к клубу, справляются с таким изменением. Если нам удается справляться с такими шоковыми ситуациями, то шанс выйти из кризиса более закаленными становится выше. Мир продолжит существовать и после коронавируса. Из-за этих кризисов мы изменим свое отношение ко многим вещам. Для футбола это может означать переход от хронического перегрева к простому получение удовольствия от игры”, — подчеркнул Кан.

Член правления рассказал об отказе от тренеров, правление и игроков от части заработной платы для собственных работников.

“Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас, как руководителей клуба, приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о „Баварии“, как о семье”, — подытожил Кан.

Отметим, в активе Кана 14 проведенных сезонов за “Баварию” в качестве футболиста — 8 чемпионских титулов, 6 выигранных Кубков страны, завоеванный Кубок УЕФА, Лига чемпионов и “золото” Евро-1996 в составе Германии.

Украинские Национальные Новости

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