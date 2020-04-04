Член правления "Баварии" назвал коронавирус тестом на устойчивость для клуба

“Любой кризис это всегда тест на устойчивость. Он показывает, как клуб и все те, кто относятся к клубу, справляются с таким изменением. Если нам удается справляться с такими шоковыми ситуациями, то шанс выйти из кризиса более закаленными становится выше. Мир продолжит существовать и после коронавируса. Из-за этих кризисов мы изменим свое отношение ко многим вещам. Для футбола это может означать переход от хронического перегрева к простому получение удовольствия от игры”, — подчеркнул Кан.

Член правления рассказал об отказе от тренеров, правление и игроков от части заработной платы для собственных работников.

“Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Таким образом они демонстрируют: мне не все равно, что происходит с моим работодателем, с другими работниками. Для нас, как руководителей клуба, приоритетом является поддержка наших сотрудников. Многие сегодня испытывают неуверенность. Но мы не просто так всегда говорим о „Баварии“, как о семье”, — подытожил Кан.

Отметим, в активе Кана 14 проведенных сезонов за “Баварию” в качестве футболиста — 8 чемпионских титулов, 6 выигранных Кубков страны, завоеванный Кубок УЕФА, Лига чемпионов и “золото” Евро-1996 в составе Германии.