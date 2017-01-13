Віце-президент США Дж.Байден відвідає Україну і Швейцарію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З 15 по 18 січня 2017 року Віце-президент США Джозеф Байден відвідає Київ (Україна) і Давос (Швейцарія). В Україні Віце-президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Президентом Порошенком та Прем’єр-міністром Гройсманом, передає УНН з посиланням на Facebook посольства США в Україні.
“Візит Віце-президента (США -ред.) до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки — незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки,” — йдеться в повідомленні.
“Візит також відбудеться на честь святкування 25-ї річниці дипломатичних відносин між двома країнами та засвідчить, що наше стале партнерство триватиме й протягом наступних 25-ти років,” — додали у посольстві.
Також у Швейцарії Віце-президент (США — ред.) відвідає Світовий Економічний Форум у Давосі, де віце-президент виступить із промовою про програму з подолання раку (Cancer Moonshot), він також торкнеться питань міжнародної політики. Віце-президент візьме участь у декількох двосторонніх зустрічах.