Вице-президент США Дж.Байден посетит Украину и Швейцарию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С 15 по 18 января 2017 Вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев (Украина) и Давос (Швейцария). В Украине Вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Порошенко и Премьер-министром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.
"Визит вице-президента (США ред.) в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", - говорится в сообщении.
"Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25 лет", - добавили в посольстве.
Также в Швейцарии Вице-президент (США - ред.) посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где вице-президент выступит с речью о программе по преодолению рака (Cancer Moonshot), он также коснется вопросов международной политики. Вице-президент примет участие в нескольких двусторонних встречах.