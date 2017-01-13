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Вице-президент США Дж.Байден посетит Украину и Швейцарию

Вице-президент США Дж.Байден посетит Украину и Швейцарию

Киев • УНН

 • 11414 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. С 15 по 18 января 2017 Вице-президент США Джозеф Байден посетит Киев (Украина) и Давос (Швейцария). В Украине Вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Порошенко и Премьер-министром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

"Визит вице-президента (США ред.) в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", - говорится в сообщении.

"Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25 лет", - добавили в посольстве.

Также в Швейцарии Вице-президент (США - ред.) посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где вице-президент выступит с речью о программе по преодолению рака (Cancer Moonshot), он также коснется вопросов международной политики. Вице-президент примет участие в нескольких двусторонних встречах.

Украинские Национальные Новости

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