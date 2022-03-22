Віце-прем’єр-міністр Верещук: Росія не здобула і не здобуде перевертнів, які слугуватимуть їй
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук відзначила мужність українських цивільних, передає УНН.
Попри репресії і можливі розстріли українські громадяни виходять на мирні демонстрації і дають відсіч окупанту в Херсоні, Мелітополі, Бердянську тощо, пояснила Верещук.
Цитата
"На кожного окупанта – у нас 10 героїв, які не стають на коліна перед окупантом. І з громадами, які тотально не підтримують окупаційну владу, вороги нічого не можуть зробити! Ні в Бердянську, ні в Мелітополі, ані в Енергодарі чи Херсоні. Росія не здобула і не здобуде перевертнів, які слугуватимуть їй", - заявила Верещук в інтерв‘ю радіо НВ.