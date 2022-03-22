Вице-премьер-министр Верещук: Россия не получила и не получит оборотней, которые будут служить ей

Несмотря на репрессии и возможные расстрелы украинские граждане выходят на мирные демонстрации и дают отпор окупанту в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и тому подобное, - пояснила Верещук.

Цитата

"На каждого оккупанта - у нас 10 героев, которые не становятся на колени перед оккупантом. И с громадами, которые тотально не поддерживают оккупационную власть, враги ничего не могут сделать! Ни в Бердянске, ни в Мелитополе, ни в Энергодаре или Херсоне. Россия не получила и не получит оборотней, которые будут служить ей", - заявила Верещук в интервью Радио НВ.