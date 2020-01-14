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Вітренко пояснив багатомільйонну премію, яку ще не отримав

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Премію у вигляді 1% від отриманого НАК "Нафтогаз України" виграшу в арбітражі з російським ПАТ "Газпром" на суму майже 3 млрд доларів ще ніхто не отримав. Сама премія була призначена за результат, який залежав від конкретних дій. Про це у себе в Facebook написав виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко, передає УНН.

"Нафтогаз отримав від Газпрому другу частину виграшу в арбітражі — майже 3 млрд дол., відповідно, тепер топ-менеджмент має отримати премію… Чесно сказав, що за контрактами група працівників має отримати 1% від отриманих грошей (насправді навіть менше). Закінчились вихідні, і уже в медіа та соцмережах активно обговорюють премію топ-менеджерів Нафтогазу, яку ніхто ще, очевидно, не отримав", - написав Вітренко.

Він підкреслив, що "не є чиновником", бо чиновник — це державний службовець, натомість Вітренко працює за контрактом в акціонерному товаристві Нафтогаз.

Також виконавчий директор пояснив, що сам не призначає собі премію.

"Це може робити лише правління Нафтогазу — відповідно до рішення наглядової ради Нафтогазу. Мого прізвища ви не знайдете серед членів правління Нафтогазу. Адже я не є, і ніколи не був, членом правління Нафтогазу", - додав він.

Також Вітренко зауважив, що "не просив та не лобіював розмір премії", а "отримав таку, яку визначили".

"У моєму конретному випадку премія була призначена за результат, який передусім залежав від моїх конкретних дій... Стокгольмський арбітраж за транзитним контрактом був ініційований мною. Разом із невеличкою командою ми обґрунтували з економічної точки зору наші позовні вимоги — коли майже ніхто не вірив, що в нас щось вийде", - написав він, нагадавши, що команда Нафтогазу виграла в Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом і отримала 2,1 млрд дол. у вигляді газу (через залік), і 2,9 млрд дол.

Вітренко додав, що премії щодо отриманих у вигляді газу від Газпрому 2,1 мільярдів доларів не призначалися наперед.

"Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від Газпрому напередодні Нового року 2,9 мільярди ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії", - зауважив він.

Зазначимо, цього тижня увагу суспільства привернула інформація про те, що топ-менеджмент Нафтогазу отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром", тобто близько 29 мільйонів доларів або 700 млн гривень.

Пізніше це і зарплата міністра Бородянського у понад 2 мільйони гривень зацікавила "слуг народу", які звернулись до голови ВР Разумкову з проханням порушити у парламенті ці питання. 

Разумков своєю чергою запропонував, щоб у п’ятницю, 17 січня, на годині запитань до уряду, міністри прозвітували про свої премії

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