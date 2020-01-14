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Витренко объяснил многомиллионную премию, которую еще не получил

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КИЕВ. 14 января. УНН. Премию в размере 1% от полученного НАК "Нафтогаз Украины" выигрыша в арбитраже с российским ПАО "Газпром" на сумму почти 3 млрд долларов еще никто не получил. Сама премия была назначена за результат, который зависел от конкретных действий. Об этом у себя в Facebook написал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает УНН.

"Нафтогаз получил от Газпрома вторую часть выигрыша в арбитраже - почти 3 млрд долл., соответственно, теперь топ-менеджмент должен получить премию... Честно сказал, что по контрактам группа сотрудников должна получить 1% от полученных денег (на самом деле даже меньше). Закончились выходные и уже в медиа и соцсетях активно обсуждают премию топ-менеджеров Нафтогаза, которую никто еще, видимо, не получил", - написал Витренко.

Он подчеркнул, что "не является чиновником", так как чиновник - это государственный служащий, а Витренко работает по контракту в акционерном обществе Нафтогаз.

Также исполнительный директор пояснил, что сам не назначает себе премию.

"Это может делать только правление Нафтогаза - согласно решению наблюдательного совета Нафтогаза. Моей фамилии вы не найдете среди членов правления Нафтогаза. Ведь я не есть, и никогда не был, членом правления Нафтогаза", - добавил он.

Также Витренко отметил, что "не просил и не лоббировал размер премии", а "получил, какую определили".

"В моем конретного случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий... Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования - когда почти никто не верил, что у нас что-то получится", - написал он, напомнив, что команда Нафтогаза выиграла в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту и получила 2,1 млрд долл. в виде газа (через зачет), и 2,9 млрд долл.

Витренко добавил, что премии по полученным в виде газа от Газпрома 2,1 миллиарда долларов не предназначались вперед.

"Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года 2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании", - отметил он.

Отметим, на этой неделе внимание общества привлекла информация о том, что топ-менеджмент Нафтогаза получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил Украине российский "Газпром", то есть около 2,9 млрд долларов или 700 млн гривен.

Позже это и зарплата министра Бородянского в более чем 2 миллиона гривен заинтересовала "слуг народа", которые обратились к председателю ВР Разумкову с просьбой поднять в парламенте эти вопросы.

Разумков в свою очередь предложил, чтобы в пятницу, 17 января, в час вопросов к правительству, министры отчитались о своих премиях.

Украинские Национальные Новости

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