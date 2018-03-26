Витрати українців у Польщі збільшились на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Витрати українців у Польщі у 2017 році збільшились на 8% у порівнянні з 2016 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Так, згідно з даними Головного статистичного управління Польщі, минулого року українські споживачі збільшили роздрібну торгівлю в Польщі до 7,7 млрд злотих, що на 8% більше, ніж у 2016 році. У четвертому кварталі 2017 року українці витратили 2,1 млрд злотих. Більше від українців витрачали в Польщі лише німці.
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Проте, за середніми витратами, які понесли представники окремих країн під час одного візиту до Польщі, то рекордні суми витратили українці. Під час одного візиту у четвертому кварталі 2017 року українці залишали 777 злотих (майже 230 доларів), а німці - 424 злотих (123 долари).
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Нагадаємо, Інститут національної пам’яті Польщі отримає тисячі документів з українських архівів на тему так званої польської операції НКВС.