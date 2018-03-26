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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Расходы украинцев в Польше увеличились на 8%

Расходы украинцев в Польше увеличились на 8%

Киев  •  УНН

 • 16384 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Расходы украинцев в Польше в 2017 году увеличились на 8% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Так, согласно данным Главного статистического управления Польши, в прошлом году украинские потребители увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых, что на 8% больше, чем в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых. Больше украинцев тратили в Польше только немцы.

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Однако, по средним затратам, которые понесли представители отдельных стран во время одного визита в Польшу, то рекордные суммы потратили украинцы. Во время одного визита в четвертом квартале 2017 года украинцы оставляли 777 злотых (около 230 долларов), а немцы - 424 злотых (123 доллара).

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Напомним, Институт национальной памяти Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД.

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