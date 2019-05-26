Віталій та Володимир Клички випробували новий пішохідно-велосипедний міст на міцність
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко разом зі своїм братом Володимиром перевірили міцність скляної підлоги нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Про це голова Київської міської державної адміністрації повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Скляну підлогу випробували!” — підписав відео мер Києва.
Зазначимо, 70 квадратних метрів підлоги оглядових майданчиків створено зі скла. Для того, щоб перевірити міцність скляних констукцій, Віталій Кличко, разом зі своїм братом, екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром кілька разів підстрибнули. За словами мера Києва такі навантаження підлогу не лякають — 1 квадратний метр такого покриття витримує навантаження в 1150 кг.
“Скло, яким облаштували підлоги оглядових майданчиків — теж українське. Воно — міцне, я особисто його випробував. У Німеччині ж закупили деформаційні шви і ванти мосту”, — підкреслив Віталій Кличко.
Нагадаємо, будівництво пішохідно-велосипедного мосту від Володимирської гірки до Арки Дружби народів тривало п’ять місяців. Довжина нового пішохідного мосту — майже 212 метрів. Новий перехід спирається на чотири опори — дві проміжні, на яких він змінює напрям, та дві опори по обох боках мосту. Висота найвищої опори 32 метри, найнижчої — 22 метри.
Скляну підлогу випробували!