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Виталий и Владимир Кличко испытали новый пешеходно-велосипедный мост на прочность

Виталий и Владимир Кличко испытали новый пешеходно-велосипедный мост на прочность

Киев  •  УНН

 • 12108 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Об этом председатель Киевской городской государственной администрации сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Стеклянный пол испытали!” — подписал видео мэр Киева.

Отметим, 70 квадратных метров пола смотровых площадок созданы из стекла. Для того, чтобы проверить прочность стеклянных констукций, Виталий Кличко, вместе со своим братом, экс-чемпионом мира по боксу Владимиром несколько раз подпрыгнули. По словам мэра Киева такие нагрузки пол не пугают — 1 квадратный метр такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг.

“Стекло, которым обустроили пол смотровых площадок — тоже украинское. Оно — крепкое, я лично испытывал. В Германии же закупили деформационные швы и ванты моста”, - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, строительство пешеходно-велосипедного моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов продолжалось пять месяцев. Длина нового пешеходного моста — почти 212 метров. Новый переход опирается на четыре опоры — две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой — 22 метра.

Скляну підлогу випробували!

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