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Виставка про апокаліпсис відкриється в Києві

Виставка про апокаліпсис відкриється в Києві

Київ • УНН

 • 8859 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні у “Мистецькому Арсеналі” відкриється виставка “Горизонт подій”. Її учасниками стали сучасні українські художники з різних міст, які у своїх роботах дослідили реакцію суспільства на стрімкі зміни, викликані процесом глобалізації та розвитком технологій, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

“Цей проект про тривогу і надії, про гостросоціальне і космічне, про життя в наближенні до умовного „горизонту подій“. Коли за тобою — нескінченний і байдужий космос, а перед тобою — страшна чорна діра, яка затягує колишній світ в неминучий апокаліпсис, а, можливо, відкриває перед усіма нами нескінченні простори нових світів мультиверсуму,” — описала концепцію виставки одна з кураторів Аліса Ложкіна.

За словами А.Ложкіної, ідея проекту виникла цього літа. “Ми дали назву проекту „Горизонт подій“. Ця цитата з природничо-наукового вокабуляра, в даному випадку, є, скоріше, метафорою того стану, який сьогодні переживає наше суспільство — не тільки в Україні, а й на глобальному рівні,” — зазначила кураторка.

Проект “Горизонт подій” триватиме до 27 листопада.

Як повідомляв УНН, у київській Voloshyn Gallery відкриється виставка SEX & POLITICS.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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