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15 марта, 19:03 • 116730 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171671 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141287 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133526 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114437 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106413 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102127 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Выставка об апокалипсисе откроется в Киеве

Выставка об апокалипсисе откроется в Киеве

Киев • УНН

 • 8859 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня в "Художественном Арсенале" откроется выставка "Горизонт событий". Ее участниками стали современные украинские художники из разных городов, которые в своих работах исследовали реакцию общества на стремительные изменения, вызванные процессом глобализации и развитием технологий, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Этот проект о тревоге и надежде, об остросоциальном и космическом, о жизни в приближении к условному "горизонта событий". Когда за тобой - бесконечный и равнодушен космос, а перед тобой - страшная черная дыра, которая затягивает прежний мир в неизбежный апокалипсис, а, возможно, открывает перед всеми нами бесконечные просторы новых миров мультиверсуму", - описала концепцию выставки одна из кураторов Алиса Ложкина.

По словам А.Ложкиной, идея проекта возникла этим летом. "Мы дали название проекта "Горизонт событий". Эта цитата из естественнонаучного вокабуляра, в данном случае, является, скорее, метафорой того состояния, которое сегодня переживает наше общество - не только в Украине, но и на глобальном уровне ", - отметила куратор.

Проект "Горизонт событий" продлится до 27 ноября.

Как сообщал УНН, в киевской Voloshyn Gallery откроется выставка SEX & POLITICS.

Украинские Национальные Новости

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