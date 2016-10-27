Выставка об апокалипсисе откроется в Киеве

"Этот проект о тревоге и надежде, об остросоциальном и космическом, о жизни в приближении к условному "горизонта событий". Когда за тобой - бесконечный и равнодушен космос, а перед тобой - страшная черная дыра, которая затягивает прежний мир в неизбежный апокалипсис, а, возможно, открывает перед всеми нами бесконечные просторы новых миров мультиверсуму", - описала концепцию выставки одна из кураторов Алиса Ложкина.

По словам А.Ложкиной, идея проекта возникла этим летом. "Мы дали название проекта "Горизонт событий". Эта цитата из естественнонаучного вокабуляра, в данном случае, является, скорее, метафорой того состояния, которое сегодня переживает наше общество - не только в Украине, но и на глобальном уровне ", - отметила куратор.

Проект "Горизонт событий" продлится до 27 ноября.

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