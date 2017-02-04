Високопосадовця ДСНС, якого викрили у хабарництві на Черкащині, відпустили
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Затриманого на хабарі у понад 800 тис. грн полковника ДСНС відпустили, передає УНН-Центр.
Полковник ДСНС пропонував приватному підприємцю сприяння у вирішенні з правоохоронними структурами питання щодо безперешкодного перевезення сільськогосподарської продукції. Свої послуги він оцінив у 820 тисяч гривень.
Оперативники спецслужби затримали корупціонера під час одержання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, посадовця ДСНС викрили на майже мільйонному хабарі.