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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновника ГСЧС, которого разоблачили во взяточничестве в Черкасской области, отпустили

Киев • УНН

 • 9460 просмотра

Черкассы-Киев. 4 февраля. УНН. Задержанного на взятке в 800 тыс. грн полковника ГСЧС отпустили, передает УНН-Центр.

Чиновника ГСЧС, которого разоблачили во взяточничестве в Черкасской области, отпустили

Полковник ГСЧС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопрос о беспрепятственной перевозки сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тыс гривен.

Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, чиновника ГСЧС разоблачили почти на миллионной взятке.

Украинские Национальные Новости

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