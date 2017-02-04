Чиновника ГСЧС, которого разоблачили во взяточничестве в Черкасской области, отпустили
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 4 февраля. УНН. Задержанного на взятке в 800 тыс. грн полковника ГСЧС отпустили, передает УНН-Центр.
Полковник ГСЧС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопрос о беспрепятственной перевозки сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 тыс гривен.
Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, чиновника ГСЧС разоблачили почти на миллионной взятке.