Посадовця ДСНС викрили на майже мільйонному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Високопосадовця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Черкащини викрила на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 820 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що полковник ДСНС пропонував приватному підприємцю сприяння у вирішенні з правоохоронними структурами питання щодо безперешкодного перевезення сільськогосподарської продукції. Свої послуги він оцінив у 820 тисяч гривень.
Оперативники спецслужби затримали корупціонера під час одержання грошей.
Праовохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів незаконного збагачення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, прикордонника на Закарпатті затримали за хабарництво.