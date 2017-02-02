Чиновника ГосЧС разоблачили почти на миллионной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Чиновника Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Черкасской области разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 820 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что полковник ГосЧС предлагал частному предпринимателю содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозке сельскохозяйственной продукции. Свои услуги он оценил в 820 000 гривен.
Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег.
Правоохранителями открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других возможных фактов незаконного обогащения.
Напомним, как сообщал УНН, пограничника в Закарпатье задержали за взяточничество.