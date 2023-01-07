Високогір'я Карпат замело снігом: туристів просять не ходити в гори

Туристів просять не ходити на високогір'я в Карпатах.

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На ранок 7 січня на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - був південно-західний вітер 6-7 м/с, хмарно. Температура повітря знизилася до 6° морозу.

Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру попереджає про значну сніголавинну небезпеку (3-й рівень), у зв’язку з хуртовинами. Стосується прогноз 6-8 січня - на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголосили спеціалісти.

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В Україні найближчими днями переважатиме морозна погода.