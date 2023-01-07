Високогір'я Карпат замело снігом: туристів просять не ходити в гори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський насипало снігу, тримається мороз, повідомляє УНН з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Туристів просять не ходити на високогір'я в Карпатах.
Деталі
На ранок 7 січня на горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - був південно-західний вітер 6-7 м/с, хмарно. Температура повітря знизилася до 6° морозу.
Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру попереджає про значну сніголавинну небезпеку (3-й рівень), у зв’язку з хуртовинами. Стосується прогноз 6-8 січня - на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголосили спеціалісти.
Доповнення
В Україні найближчими днями переважатиме морозна погода.